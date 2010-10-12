Итоги визита в Китай: впервые в истории Беларуси подписан пакет соглашений на такую крупную сумму

Энергетика, промышленность, строительство. 13 проектов на 3,5 миллиарда долларов.

За три дня Глава государства побывал в Шанхае и Пекине: на Всемирной выставке «ЭКСПО-2010», а также на открытии важных экономических объектов для двух стран. Проведены успешные переговоры на высшем уровне. И часть из договорённостей уже начала воплощаться в жизнь.

На подписанных в Пекине документах ещё толком не просохли чернила, а Беларусь уже готова к реализации конкретных проектов. В их основе чистый прагматизм - экономическая выгода. Китай получает отличную площадку для вложения капитала и удобный выход на европейский рынок. Наш интерес - в развитии фактически всех сфер экономики, причём не только с помощью денежных вливаний, но и высоких технологий. Грамотный расчёт виден во всех заявленных проектах.

Так, перспективы обновления бурно обсуждаются в «Национальном аэропорту Минск». Китайские инвестиции - почти 600 миллионов долларов - могут глобально изменить облик воздушного порта, повысив его международный уровень.

Вадим Мельник, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Здесь планируется создать международный пассажирский терминал, оборудовать аэропорт системами безопасности и оповещения, а также построить вторую искусственную взлетно-посадочную полосу .

Инвестиции из Поднебесной Беларусь намерена использовать также в промышленности. Строиться будут заводы. В частности, кальцинированной соды, индустриального домостроения. Экономический эффект - также просчитан. Решено создать даже китайско-белорусский индустриальный парк, чтобы вместе работать над технологиями и их внедрением.

Положительный опыт такой кооперации уже есть. В этом убедился Президент Александр Лукашенко, посещая накануне в Минске совместное производство «Мидеа-Горизонт».

А в Китае теперь будут собирать БелАЗы. Рынок нашей карьерной техники —расширяется. Проект коммерчески выгодный и перспективный в имиджевом плане.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Этот проект оценивается примерно в $870 млн. Стоит задача через три года отказаться от импорта беленой целлюлозы и создать ежегодное производство этой продукции до 400 тыс.т, половина из которых пойдет на экспорт.

Вклад китайских инвестиций ожидается и в белорусскую энергобезопасность. Возводить будут две новые гидроэлектростанции: Берёзовскую и Лукомльскую. Фундамент первой заложат уже в декабре, чтобы построить всего за три года. Проект - в 400 миллионов долларов.

Владимир Шишко, генеральный директор РУП «Брестэнерго»:

Начинаем строить новую электростанцию. По сути, это новый этап в развитии энергетики. Новые технологии, которые соответствуют мировым стандартам. Новый энергоблок позволит снизить потребность в газе, который, как вы знаете, сегодня очень дорог.

В Минске создадут интеллектуальную транспортную систему, построят современную развязку на проспекте Дзержинского, а на железных дорогах страны появятся грузовые электровозы. Договорённости, достигнутые в Китае, касаются практически всех сфер экономики — от промышленности до транспортной инфраструктуры и строительства. Известно, что в белорусской столице уже выделено место под строительство гостиничного комплекса «Пекин», с объектами обслуживания.

Динамика в белорусско-китайских отношениях — на лицо. Общее в экономических моделях развития даёт возможность говорить на одном языке уже с момента подписания контракта.

Александр Лукашенко:

Коль вы идете в Европу, то приходите в центр Европы, в Беларусь. Мы имеем уникальное положение в Таможенном союзе. Это увеличивает возможности для сотрудничества, усиления этого сотрудничества. Вы сможете беспошлинно торговать фактически на всей территории постсоветского пространства.

Ежегодно Китай прирастает в ВВП примерно на 11 %. Новые совместные проекты, как считают эксперты, дадут мощный толчок развитию и белорусской экономики.

Три с половиной миллиарда долларов китайских инвестиций - это только начало активного экономического партнёрства. Государства намерены выйти на сумму почти в пять раз больше. И поручение Главы белорусского государства — уже до конца года проработать все возможные проекты. К этому моменту их в работе -около сотни.

Алеся Высоцкая, Евгений Горин и Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.»