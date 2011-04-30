Итоги визита Александра Лукашенко в Туркменистан

Состоявшиеся в Ашхабаде переговоры оба президента назвали успешными. Самым перспективным из рассмотренных проектов, можно считать договоренность о возведении города калийщиков на 20 тысяч квартир.

Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

Мы намерены и далее продолжать закупки именно в Беларуси транспортных средств, станков, оборудования, также продукции лёгкой и химической промышленности, строительных материалов и хозяйственных товаров.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

В настоящее время во всех регионах Туркменистана успешно работает белорусская техника. Даже сейчас, во время переговоров, идет отгрузка почти полутора тысяч единиц различной техники с белорусских предприятий по ранее подписанным контрактам. В текущем году белорусская сторона готова удвоить эту цифру — пожелание такое от Ваших министров есть, при Вашем решении мы будем стремиться к этому. Мы считаем Туркменистан своим стратегическим партнером.

Самым перспективным из рассмотренных проектов, можно считать договоренность о возведении города калийщиков на 20 тысяч квартир. В Туркменистане белорусы строят Гарлыкский горнообогатительный комбинат. Он станет крупнейшим в Центральной Азии.

Вторым по значению экономическим проектом может стать строительство нами спортивных сооружений в Национальной туристической зоне «Аваза». Гурбангулы Бердымухамедов предложил белорусам рассмотреть возможность возведения на курорте каспийского побережья многоцелевых спортивно-развлекательных комплексов. Такие он видел в Минске, — ледовые арены, велотреки. Вопрос, конечно, требует дополнительного изучения, однако, выгоды очевидны. Кроме этого, поступило предложение инвестировать в развитие турзоны. Эти проекты Туркменистан готов обеспечить госгарантиями.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Я уверен, что мы не только частичку туркменской души оттуда увезём, но и подсмотрим у вас, как обычно, всё то, чего нет у нас и научимся строить туристические объекты. Потому что мы очень много внимания в последнее время уделяем развитию туризма в Беларуси и строительству туристических объектов.

Тема туристического сотрудничества добралась и до воздушных высот. Президенты одобрили расширение воздушного сообщения между странами. Речь о так называемых перевозках «кодшер». Неважно где куплен билет и у какой авиакомпании, но из Минска можно по низкому тарифу прилететь в Ашхабад и наоборот. Кроме этого, страны будут использовать транзитные возможности. В этом смысле для туркменов мы открываем Минск и 14 стран Европы, они для нас — Ашхабад и все страны Юго-Восточной Азии.

Вадим Мельник, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Китай, Таиланд, Индия. Все, куда они летают, по низким тарифам. Это суперэкономика. Договорились, что до 1 июня мы эти вопросы должны окончательно закончить и решить. И наши национальные перевозчики должны заключить это соглашение

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних соглашений. Президенты поставили подписи под общим коммюнике. Чиновники — на документах о предоставлении земельных участков для строительства посольств, соглашениях о сотрудничестве в области финансов и взаимодействия по линии Министерств иностранных дел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы сейчас предлагаем новые формы взаимодействия, как в смысле гарантийного обслуживания, сервисного обслуживания — наши производители готовы поставить сервисные центры по всем пяти областям Туркменистана, чтобы наша техника работала бесперебойно и обслуживалась. И, более того, готовы работать над созданием сборочных производств нашей техники.