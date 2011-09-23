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Итоги торгов на допсессии БВФБ 23 сентября: доллар — 7890, евро — 10660, российский рубль — 249

23 сентября 2011 11:28
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Рыночные курсы основных видов валюты продолжают устойчивое снижение.По итогам очередного дня торгов на дополнительной сессии белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара снизился на 60 рублей и составил 7 890. За последнюю неделю белорусский рубль укрепился по отношению к доллару на 8,3%. Российский рубль сегодня — 246 белорусских. По отношению к нему наш рубль укрепился после установления рыночных курсов более чем на 19%. Евро сегодня остался на прежнем уровне — 10 660 белорусский рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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