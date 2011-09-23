Итоги торгов на допсессии БВФБ 23 сентября: доллар — 7890, евро — 10660, российский рубль — 249

В Беларуси начали выплачивать по полмиллиона рублей неработающим пенсионерам и получателям пособий

В ближайшие дни по 500 тысяч рублей получат работники бюджетной сферы и госслужащие. На эти цели из Фонда соцзащиты выделили более триллиона рублей. В соответствии с Указом президента деньги выплатят до 1 октября.