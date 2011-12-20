Итоги торгов на БВФБ: доллар — 8430, евро — 10970, российский рубль — 263

Новости Беларуси. Белорусский рубль укрепился к трем основным иностранным валютам.

По итогам сегодняшних торгов на единой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи доллар понизился до 8 тысяч 430. С 20 октября это минимальное значение курса национальной валюты к американской. Зато объем торгов по доллару сегодня достиг максимума с начала работы единой сессии — более 106 миллионов долларов. Евро стал 10 тысяч 970. Как и на торгах по доллару, предложение на продажу превысило спрос. Российский составил 263 белорусских.

К слову, прошло ровно два месяца с начала работы единой торговой сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.