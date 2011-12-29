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Итоги торгов на БВФБ 29 декабря: доллар — 8350, евро — 10800, российский рубль — 261

29 декабря 2011 15:04
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Новости Беларуси. Белорусский рубль сегодня укрепил позиции ко всем валютам.

Доллар понизился до 8 тысяч 350-ти. Сразу на 150 рублей стал меньше евро. Он составил 10 тысяч 800. Российский стал 261 белорусских.

И как сообщили в пресс-службе биржи, 30 декабря и 2 января валютные торги проводиться не будут. Таким образом, курсы, который сложились на сегодня, будут и в первые дни нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2012-м существенных колебаний обменного курса Нацбанк не прогнозирует. Как отметили в главном финансовом учреждении, национальная валюта укрепляется. И это имеет под собой здоровую основу — устойчивое улучшение платежного баланса внешней торговли, которое мы наблюдаем на протяжении второго полугодия текущего года.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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