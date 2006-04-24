Итоги социально-экономического развития Беларуси за 1 квартал будут рассмотрены на заседании Совмина

На заседании, которое состоится 25 апреля и будет проходить под председательством Сергея Сидорского, планируется обсудить ход выполнения денежно-кредитной политики за 1 квартал 2006 года, принимаемые банковской системой меры по кредитованию экономики в первом полугодии, в том числе - строительства жилья.Кроме того, будут рассмотрены исполнение бюджета Беларуси за январь - март, а также вопросы проведения весенне-полевых работ.

Как отмечалось ранее, в январе - марте выполнены 14 из 16 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития республики на 2006 год. Так, рост ВВП в первом квартале к соответствующему периоду прошлого года составил 110,9%, реальных денежных доходов населения - 118,9%, реальной заработной платы - 120,7%. Инвестиции в основной капитал увеличены на 36,2%.

Введено в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 957 тыс.кв.м. общей площади.

В заседании примут участие члены Совета Министров, руководители республиканских органов госуправления, иных государственных организаций, подчиненных правительству, председатели облисполкомов и Минского горисполкома.