Итоги проверок хозяйств по завершению уборочной кампании окончательно подведены на коллегиях Госконтроля

Напомним, по поручению Главы Государства, собрать с полей последний урожай, солому и поднять зябь, аграрии должны были до первого ноября. Однако, на момент рейдов, к примеру, в Минской области, оставались неубранными от пяти до одиннадцати процентов площадей сахарной и кормовой свеклы, овощей и кукурузы. Это дополнительные убытки и потери качества выращенной продукции, а также нарушения технологии обработки земли. Виновных в невыполнении требований Президента сегодня предложено привлечь к дисциплинарной ответственности.