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Итоги проверок хозяйств по завершению уборочной кампании окончательно подведены на коллегиях Госконтроля

17 ноября 2008 14:50
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Напомним, по поручению Главы Государства, собрать с полей последний урожай, солому и поднять зябь, аграрии должны были до первого ноября. Однако, на момент рейдов, к примеру, в Минской области, оставались неубранными от пяти до одиннадцати процентов площадей сахарной и кормовой свеклы, овощей и кукурузы. Это дополнительные убытки и потери качества выращенной продукции, а также нарушения технологии обработки земли. Виновных в невыполнении требований Президента сегодня предложено привлечь к дисциплинарной ответственности.
# Экономика

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