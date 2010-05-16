Итоги официального визита Президента Вьетнама Нгуена Минь Чиета в Беларусь

На этой неделе в Беларуси с официальным визитом был Президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет. Причем был не один день и даже не два, а четыре, что позволило сделать программу его пребывания очень насыщенной и разнообразной.

В далекие советские времена у нас учились те, кто до сих пор на первых ролях во вьетнамской политике. И сейчас вьетнамцев в наших ВУЗах немало.

Это нетипичная для привычного к белорусскому быту семья (см. видео к сюжету — CTV.by) уже более десяти лет дружно шагает по улицам Минска. В недавнем прошлом он — студент-отличник педагогического ВУЗа, она — выпускница мединститута.

После учебы в Минске Ле Хонт Фонг (по-русски — Федор) должен был вернуться на родину. Но в далеком Вьетнаме русский язык становится уже не таким популярным, как раньше. Тогда молодой педагог решает навсегда задержаться в Минске. Два языка, две культуры и одна на двоих родина.

Ле Хонт Фонг:

Хотелось бы чтобы отношения между Вьетнамом и Беларусью с каждым днем становились все более теплыми, чтобы наши вьетнамские друзья нашли свое место здесь — в гостеприимной, доброжелательной и родной для меня Беларуси.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Вьетнама уже 18 лет. За это время сразу два города — Хошимин и Ханой — стали братскими для нашей столицы. В советские времена слово Минск хорошо знали вьетнамские байкеры, благодаря одноименному мотоциклу. А более трех тысяч человек могут похвастаться дипломами белорусских училищ и ВУЗов, причем в том числе и министры.

Подавляющее большинство вьетнамцев понимали, что такое русский язык, слушали советские песни и читали те же, что и мы, книги.

Вспоминая Союз и дедушку Ленина, белорусов здесь до сих пор называют ЛЕНСО и относятся с большим уважением.

Александр Потанцев, председатель Общества дружбы «Беларусь-Вьетнам»:

В 93-94 годах была большая проблема найти работу. 17% вьетнамцев постоянной работы не имели, но те, кто ее получал, работал так, чтобы никто не мог сделать им упрек, что результат их не устраивает.

Вьетнамские интересы в нашей стране, в основном, в пищевой и легкой промышленности. Ежегодно Общество дружбы проводит контактную биржу. После удачных переговоров можно рассчитывать еще и на уголь, сырую нефть и вьетнамские морепродукты. Стороны даже планируют совместно производить инсулин.

Иван Глушков, начальник управления фармацевтической компании (Россия):

Давайте не забывать, что Юго-Восточная Азия развивается очень быстро, и там есть уже достаточно сильные кадры. Если у вас есть партнеры во Вьетнаме или в Индии, или в Китае, или в Европе, и они помогают делать те препараты, которые нужны пациентам, — отлично!

Первый и пока единственный бизнес-проект сети вьетнамских ресторанов хорошо знаком белорусам. Учредитель быстрых точек питания Тьян говорит, что накормил половину жителей Минска.

В меню этого ресторана исключительно вьетнамские блюда. С первого раза названия не запомнишь, а вот послевкусие — надолго. Правда, если белорусам приходится привыкать к особенностям вьетнамской кухни, то повар думает, как приготовить вьетнамскую еду из белорусских продуктов. Например, нет нужной для этого рыбы. Сказывается отсутствие моря. Зато все остальное вокруг ресторатору Тьяну напоминает теплую родину: картины, которые сам оформлял, мебель, которую перекрасил, и даже фонтан.

Двери уютного заведения открыты более десяти лет. Сначала работали от утра до утра, затем перешли на привычный белорусам график.

В управлении общепита долго не верили, что дела у вьетнамских друзей пойдут в гору. Но все-таки дали шанс на развитие малого бизнеса.

Центр мрамора и керамики — второй по величине после общепита бизнес-проект белорусских вьетнамцев.

Оригинальные изделия из твердого азиатского камня появились у нас два года назад и пользуются популярностью. Многотонные ювелирные материалы доставляют к нам раз в полгода. А в пути груз два месяца.

Каждую из работ во Вьетнаме делали семьями. Кто-то специализируется исключительно на животных, а кто-то — на древнегреческих мифах. Последние, к тому же, и ценятся выше. Стоимость Клеопатры — 5 миллионов рублей, Аполkон уйдет за 17.

После успешного оформления документов магазин получил сертификат на реализацию плитки, а за поставку в Беларусь качественных изделий — дипломы.

Почти сорок лет назад Вьетнаму срочно понадобились наши советники по противовоздушной обороне. После долгого колониального ига американцев в стране началась всенародная освободительная война.

Двести белорусов в составе советской армии в три этапа помогали отстаивать независимость и воссоединение северного Вьетнама с южным. Сначала воевали сами, затем научили вьетнамцев отражать атаки, а после помогали поддерживать сложную военную технику в боеготовности. Контакты с местным население были сведены к минимуму. Противостояние продолжалось 15 лет. А закончилось позорным бегством американцев из южного Сайгона.

Спустя 36 лет лет после войны вьетнамцы рассказывают о ней в песнях и танцах.

Ле Бик Тьям, заместитель председателя вьетнамского землячества в Минске:

У наших студентов в песнях присутствует героизм. Ветераны-белорусы очень любят их слушать.

Чаще всего танцы исполняют в шелковых брюках и бамбуковой шляпе. В прошлом году вьетнамские артисты посетили «Славянский базар», а режиссеры засветились на кинематографическом «Лiстападзе».

Раньше на вьетнамскую вислобрюхую свинью Зинаида Владимировна смотрела лишь в зоопарке. А теперь зарубежный зверь посматривает на нее из сарая. Редкая порода значится в домашнем хозяйстве.

Первых маленьких свинок пенсионеры купили у батюшки. Он занимался разведением. А теперь сами продают эксклюзив всем желающим. Недавно в Россию отправили семь хрячков.

Средний вес животного — 100 килограммов. Живут до 30 лет. Кушают в пять раз меньше белых собратьев. Из недостатков — разве что дикий характер.

Андрей Авдеев, Андрей Сержантов и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.

Аналитики заметили, что обычно визит первого лица ограничивается, в основном, экономическими мероприятиями. Нгуен Минь Чиет со своей немалой делегацией пошли дальше — и в прямом, и в переносном смысле.

Теплая встреча и дружеское рукопожатие президентов на красной ковровой дорожке. Рота почетного караула — часть торжественного церемониала. А гимны двух стран — непременный атрибут приветствия.

Александр Лукашенко и Нгуен Минь Чиет уже встречались во Вьетнаме в 2008. Нынешний президент Социалистической Республики у нас впервые. Между столицами — 11 часов лету. Но мы ближе, чем кажется. Два государства некоторым образом объединила такая разная война.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вьетнам для нас — абсолютно понятная страна. Народ вьетнамский нам хорошо знаком. Многие десятилетия нас связывает теснейшая дружба, в том числе мы вместе с вами прошли ту тяжелую войну, которая разгорелась на вашей земле. И нам очень приятно, что и в той войне мы победили. У нас динамично развивается торговля. У нас абсолютно нет никаких противоречий и разных подходов к мировой повестке дня.

После разговора тет-а-тет лидеры государств присоединились к делегациям. Политическая воля к сотрудничеству налицо, и потому экономика стала главной темой для обсуждения. По подсчетам азиатского гостя, кстати, математика по образованию, наш товарооборот — скромный — 115 миллионов долларов. Что важно, в прошлом году из-за кризиса он не «просел». А 2010 начался с резкого роста во взаимной торговле. Белорусские товары пришлись как нельзя кстати вьетнамской стороне. Мы им отвечаем взаимностью.

Александр Лукашенко:

Высокий уровень взаимного доверия, уважения стал прочным фундаментом, на котором мы строим экономическую составляющую наших отношений. Нас радует большое количество влиятельных бизнесменов в составе Вашей делегации, господин Президент.

Для Беларуси Вьетнам является основным партнером и своего рода плацдармом для освоения региона Юго-Восточной Азии.

Нгуен Минь Чиет, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Мы можем вместе работать в разведке нефтерождений — как во Вьтнаме, так и в третьих странах. Вьетнам поддерживает идею создания совместного производство по производству калийных удобрений с использованием нашего сырья, а также приглашает Беларусь участвовать в строительстве метрополитена в Ханое и Хошимине.

После переговоров два президента подписали совместную декларацию. Еще шесть документов заверили своими подписями представители делегаций. Сотрудничать будут национальные банки государств, минсельхозпроды, спасатели, администрации парков высоких технологий.

В этом году площадкой для знакомства белорусских и вьетнамских бизнесменов во главе с президентом Нгуен Минь Чиетом стала Национальная библиотека. Даже простой и привычный ритуал любой деловой встречи — обмен визитками — может стать залогом контактов и контрактов. Шесть крупных договоров подписали сразу же. МТЗ договорился поставить во Вьетнам партию тракторов. МАЗ согласовал отправку машинокомплектов для сборки грузовиков. Компания из Волковыска нашла новых покупателей детских сухих смесей. Белорусская калийная компания провела самую дорогую сделку.

Владимир Николаенко, генеральный директор «Белорусской калийной компании»:

Сумма соглашения превышает 100 миллионов долларов. Это наши традиционные покупатели, с кем мы работаем на протяжении последних пяти лет. Это очень крупные компании во Вьетнаме, уважаемые как на территории Вьетнама, так и со стороны «Белорусской калийной компании».

Сборка оптических приборов по белорусской технологии — проект ближайшего времени. Сборку двигателей планирует наладить в азиатской стране «Минский моторный завод». Переработка нашего молочного сырья в Социалистической Республике тоже может стать «вечным двигателем» взаимной прибыли. Примечательно, что интерес вьетнамского лидера не ограничивался исключительно экономической темой и встречей с высокопоставленными чиновниками.

Без малого неделю на главном проспекте столицы развивались вьетнамские флаги. Официальный визит длился четыре дня. Как правило, президенты приезжают максимум на два дня. За время своего продолжительного пребывания Нгуен Минь Чиет посетил объекты, которые обычно в программе не значатся. А уж тем более редкий случай, когда глава иностранного государства без особого стратегического интереса выезжал за пределы Минской кольцевой. Ну разве только в аэропорт.

Эта часть программы, можно сказать, с упором на экскурсионные маршруты. Вьетнамский лидер посетил несколько мест воинской славы. Не ограничился традиционным возложением венка к монументу на Площади Победы. Приехал в Музей Великой Отечественной войны — место, в котором делегацию такого уровня увидишь нечасто.

В страницах летописи Великой Отечественной глава государства нашел параллели с войной своего народа. Прибыл Нгуен Минь Чиет и в мемориальный комплекс Хатынь. Возложил цветы и оставил запись в книге отзывов.

Синхрон: Нгуен Минь Чиет, президент социалистической республики Вьетнам

Беларусь — развивающаяся страна. У вас очень радушный и гостеприимный народ, очень чистый воздух и прекрасная природа. Но самые большие впечатления — это, прежде всего, то, что белорусский народ — героический народ, несгибаемый в построении своей страны

В маршруте азиатского гостя значилась «Минск-Арена». С фундамента это здание возводила и сотня рабочих из Вьетнама. Все заметили: их отличает кропотливость и скрупулёзность. Если вдруг «гигантскую шайбу» с ледовой площадкой захотят соорудить в восточной стране, наши специалисты поделятся опытом.

Николай Ананьев, генеральный директор ГУ «Минск-Арена»:

Время работает на то, чтобы такие объекты появились и во Вьетнаме. Может, вьетнамские специалисты тоже какие-то объекты будут строить и у нас в республике.

Уже напоследок вьетнамский президент заехал в Березинский биосферный заповедник. Это, что называется, для души. Почти вся территория его родного Вьетнама — низкие и средние горы. А здесь — белорусские равнины и леса. Азиатский гость прошел экологической тропой. Впечатлили президента музей и первозданная природа.

По пути в столицу кортеж остановился в поселке Бегомль. Очень захотелось увидеть вьетнамскому лидеру — как живут обычные люди на селе. Спрашивал у хозяев, как содержат скотину, чем топят баню, где работают и сколько получают. Гостеприимные Марина и Александр Гришановы спешили усадить гостя за стол.

Белорусское радушие покорило Нгуен Минь Чиета окончательно. Такие семьи, сказал президент, — свидетельство стабильности и благополучия страны.

Наталья Бреус на «Неделе» о длинном маршруте вьетнамского гостя.