Итоги инвестиционного форума «Минск-Рига» озвучили сегодня в Мингорисполкоме

Заинтересованность в сотрудничестве обоюдная. Только за минувший год товарооборот с Латвией вырос в 15 раз.

В планах на будущее — увеличить количество сборочных цехов минских заводов на латышской территории. Такое предложение от европейских коллег получили сразу несколько столичных машиностроительных предприятий. Это позволит удешевить нашу продукцию и увеличить ее конкурентоспособность на европейских рынках.

В свою очередь, рижские гости пообещали пересмотреть тарифы на морские грузоперевозки. Конкретные соглашения будут подписаны уже в апреле на латвийско-белорусском форуме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Кравченко, исполняющая обязанности председателя Комитета по экономике Мингорисполкома:

Доля белорусской продукции в объемах Рижского порта составляет всего 30%. Им инетересует увеличение этих услуг. С нашей стороны, со стороны наших предпринимателей, наших производственников были высказаны претензии о высоких тарифах на услуги Рижского порта. Делегация приняла это к сведению, и уже на следующей неделе на уровне послов будут рассматриваться эти вопросы. Возможно, когда наша делегация будет представлена в Риге, будут достигнуты какие-то договоренности.