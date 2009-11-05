Итальянский лимит кредитования для Беларуси увеличен в два раза

О развитии сотрудничества в банковской сфере говорили эксперты сегодня на белорусско-итальянском экономическом форуме. В Минск приехало более сотни гостей – представители крупных предприятий, а так же малого и среднего бизнеса. Они хотят не только наладить контакты, но и предложить конкретные инвестиционные проекты. Тем более, что появились новые возможности для сотрудничества.
Джулио Приджони, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь:
Кредитный потолок увеличен более чем в два раза в пользу Беларуси. Эта новость — результат визита в Беларусь министра иностранных дел Италии Франко Франтини. Он пообещал, что лично поинтересуется решением этого вопроса. Это прекрасный результат, и я думаю, что мы должны увеличить его еще больше.