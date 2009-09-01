Итальянский банк дает кредиты под залог сыра

Итальянский банк Credito Emiliano выдает кредиты сыропроизводителям под залог выпускаемой ими продукции - сыра пармезан.

В специально подготовленных хранилищах под контролем обученных банковских сотрудников залоговое обеспечение, то есть сыр, вызревает до готовности. В это время производители задолго до того, как продукт может быть реализован потребителю, уже располагают необходимой ликвидностью, полученной от банка. Если сыровар не погашает кредит, у кредитора остается продукт, который он может продать.

Банк взимает 3% и комиссию за содержание сыра в кондиционируемых хранилищах при необходимой температуре и влажности. Производитель, выпускающий 7 тысяч голов сыра в год, может передать 2 тысячи в обеспечение по кредитам. Каждый круг сыра оценивается примерно в 300 евро, таким образом, стоимость залога достигает 600 тысяч евро. Под такое покрытие банк может выдать около 420 тысяч евро (60-70% залоговой стоимости).

На сырный бизнес у Credem приходится всего около 1% годового дохода, но такие кредиты имеют ключевое значение для имиджа региона, в котором главной движущей силой является сельхозпроизводство.

Такой вид кредита используется уже около 50 лет, он возник в послевоенные годы в Италии, но в условиях сегодняшнего кризиса приобрел особое значение: многим сыроварам, нуждающимся в финансировании, кроме продукции отдать в залог нечего, сообщает Newsru.com.