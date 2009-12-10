Итальянские бизнесмены посетили Минск

Представители более 15 компаний прибыли в нашу столицу для налаживания контактов и дальнейшего сотрудничества. Это представители компаний по производству одежды, вина, строительных, туристических и гостиничных услуг.

Надо сказать, что этот регион Италии даже мировой финансово-экономический кризис затронул меньше, чем все остальные регионы страны. Он очень динамичен в плане экономики.

Данте Рецдзини поначалу пробовать белорусскую колбасу отказывался, ссылался на плотный обед. Но когда подошел к стенду, устоять не смог. Руки сами потянулись. И тут у итальянца не только гастрономический интерес, но и чисто профессиональный. Он владелец небольшой компании по производству оливкового масла, колбасных изделий и элитного вина

Данте Рецдзини:

– Мы пробовали уже водку, она нам очень понравилась, ведь ее у нас не производят.

Данте Рецдзини один из 15 итальянских представителей прибывших в Минск для налаживания деловых контактов. После визита Сильвио Берлускони, и его встречи с белорусским Президентом Александром Лукашенко итальянские бизнесмены прибыли в Минске, как говорится по накатанной дорожке. Несмотря на то, что этот форум готовился давно, все отмечали, именно встреча в верхах дала мощный импульс к продвижению навстречу друг другу.

Массимо, Палараччи, владелец строительной компании (Италия):

– Теперь видя поддержку авторитетных органов, мы налаживаем сотрудничество в области инженеринга наших проектов, так же возможны поставки строительных машин сюда. Они пригодятся на здешнем рынке. Мы давно работаем в Росси, и уже научились работать на этом рынке, и считаем, что российский рынок близок рынку белорусскому. Я полностью уверен: мы сможем работать, так что это будет выгодно и нам и вам.

Редкий случай, когда и гора идет к Магамету и Магамет к ней. 80 белорусских бизнесменов изъявили желание напрямую, глаза в глаза, поговорить с итальянскими партнерами. После официальной части обе стороны разделились на группы, так скажем по интересам. Каждый предлагал свое видение взаимовыгодного сотрудничества.

Сергей Капитанов, заместитель генерального директора совместной белорусско-литовской строительной компании:

– Интерес наш к этой конференции вызван тем, что здесь присутствуют итальянские бизнесмены, которые занимаются гостиничным бизнесом. Нам очень интересен их опыт, в плане привлечения их в качестве операторов для ведения этого бизнеса.

Екатерна Желтоногая, партнер юридической компании:

– Мы хотели бы рассказать нашим итальянским гостям о нашем законодательстве, о новинках в сфере либерализации экономики, о том инвестиционном климате, который у нас создан. Для этого мы и здесь, что бы рассказать и привлечь резидентов Республики Италия на территорию Республики Беларусь с их инвестициями. Для того, чтобы они создавали здесь какие-то компании и занимались бизнесом.

О реальных контрактах сразу, естественно, никто не говорил. Но все отмечали. Когда есть поддержка правительства обоих стран и желание сотрудничать, тогда вряд ли сможет что- то помешать.