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Итальянские банки готовы инвестировать в белорусскую промышленность

22 июля 2009 08:08
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Рассматриваются химическая отрасль, машиностроение и легкая промышленность.

Сегодня в Минске продолжатся переговоры крупных банкиров Италии и Беларуси. В столице в эти дни находится представительный десант итальянских финансистов и экспортных аналитиков.

Основные темы обсуждений — перспективы сотрудничества и возможности выгодных инвестиций, в том числе и в банковскую сферу.

Кстати, сегодня в Беларуси успешно работают 25 банков с иностранным капиталом.

— Я думаю, это будут достаточно эффективные проекты, — Феликс Чернявский, председатель Ассоциации белорусских банков.

— Несмотря на кризис, Беларусь смогла достойно выйти из ситуации. И мы верим в будущее этой страны, — Массио Арпеа, директор итальянского банка.

# Экономика

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