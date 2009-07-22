Итальянские банки готовы инвестировать в белорусскую промышленность

Рассматриваются химическая отрасль, машиностроение и легкая промышленность.

Сегодня в Минске продолжатся переговоры крупных банкиров Италии и Беларуси. В столице в эти дни находится представительный десант итальянских финансистов и экспортных аналитиков.

Основные темы обсуждений — перспективы сотрудничества и возможности выгодных инвестиций, в том числе и в банковскую сферу.

Кстати, сегодня в Беларуси успешно работают 25 банков с иностранным капиталом.

— Я думаю, это будут достаточно эффективные проекты, — Феликс Чернявский, председатель Ассоциации белорусских банков.

— Несмотря на кризис, Беларусь смогла достойно выйти из ситуации. И мы верим в будущее этой страны, — Массио Арпеа, директор итальянского банка.