Итальянцы предлагают строить в Минске «быстрые дома»

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У итальянцев есть ноу-хау, которые позволяют в короткие сроки строить жилье с довольно высоким уровнем качества. А строится такой дом всего за 5-8 месяцев, сообщил Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони с официальным визитом в Минск прибыл 30 ноября.

У резиденции белорусского лидера Сильвио Берлускони встречали по всем правилам торжественного церемониала. По красной дорожке к итальянскому премьеру вышел лично Президент Александр Лукашенко.





Традиционным украшением церемонии стала рота почётного караула. Прозвучали гимны обеих стран. Первым – Итальянской Республики.

После этого Президент Александр Лукашенко и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправились на переговоры. Сначала белорусский Президент и итальянский премьер общались один на один. Белорусский лидер поблагодарил Сильвио Берлускони за пунктуальность – о встрече в Минске стороны условились в апреле в Риме. Глава государства выразил надежду на активизацию белорусско-итальянского сотрудничества, причём не только на уровне государств, но и бизнеса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Очень хорошо то, что после нашей встречи в Риме прошел определенный период. За это время мы встретились с рядом политиков из Италии, а также с руководителями крупных компаний. На этих встречах в Минске мы говорили о том, что должны достойно подготовиться к визиту председателя Совета министров Италии. Это значит, что мы достаточно пунктуально и всесторонне должны были проработать направления сотрудничества между Беларусью и Италией. Проделана большая работа. Мы готовы выйти на определенный уровень сотрудничества не только между государствами, но и между крупными компаниями.

Одна из главных тем переговоров, по мнению гостя – бизнес-сотрудничество. В частности, в Беларуси может появиться миссия итальянских предпринимателей, возглавить которую готов сам Сильвио Берлускони. Италия предлагает поделиться с нашей страной собственными разработками по строительству «быстрых домов» - всего за несколько месяцев.

Сильвио Берлускони, Председатель Совета министров Итальянской Республики:

- Я способствовал как визиту нашего министра иностранных дел, так и тому, чтобы все больше возрастал интерес наших предпринимателей к вашему рынку. Я познакомился поближе со всеми данными по сотрудничеству между нашими странами и согласен с вами, что мы можем дать импульс для улучшения наших торгово-промышленных отношений. Одна из тем сегодня – миссии итальянских предпринимателей. Я также знаю, сейчас в вашей стране активно возводится новое жилье. Мы можем быть полезны. У нас есть ноу-хау, которые позволяют в короткие сроки строить жилье с довольно высоким уровнем качества. А строится такой дом всего за 5-8 месяцев.

Общение в формате «один на один» продлилось более полутора часов. Затем политики вышли к членам своих делегаций, чтобы продолжить переговоры в расширенном формате, с участием представителей Правительства двух стран.

Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к взаимодействию с Италией во всех сферах: торгово-экономической, кредитно-инвестиционной, банковской, транспортно-логистической, научно-технической, образовательной и культурной.

Александр Лукашенко:

- Мы воспринимаем приезд руководителя итальянского Правительства не только в контексте двухсторонних отношений с Италией, но и как весьма красноречивый жест поддержки Беларуси на международной арене. Хочу подчеркнуть, что в основе белорусско-итальянских связей лежат добрые и человеческие отношения, постоянно развивающиеся благодаря широкому вовлечению граждан Италии в проекты по оздоровлению белорусских детей, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Огромное вам за это спасибо.

Сильвио Берлускони:

- Должен сказать, что отношения между нашими двумя странами еще не достигли такого уровня, которого они должны достичь.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания совместных документов. Правительство Беларуси и Итальянской Республики заключили Соглашение об экономическом сотрудничестве. Также был подписан Протокол об обмене Ратификационными грамотами об избежании двойного налогообложения. Кроме этого подписан Меморандум с известной компанией «Финмекканика» и заключено соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии.

Довольные результатами переговоров, Александр Лукашенко и Сильвио Берлускони вышли к журналистам. Два политика подтвердили, что закрытых тем для обсуждения у наших государств нет.

Александр Лукашенко:

- Беларусь и Италия открывают новый этап партнерства, фундаментом которого является взаимоуважительный, откровенный и заинтересованный диалог на уровне руководства двух стран. В ходе сегодняшней встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, с уважаемым господином Сильвио Берлускони мы обсудили состояние и перспективы белорусско-итальянских взаимоотношений: в политической, торгово-экономической, промышленной, кредитно-инвестиционной, банковской, транспортно-логистической, научно-технической, образовательной и культурной сферах. Уточнили подходы по ряду актуальных вопросов международной региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Сильвио Берлускони - уникальный политик и, как минимум, незаурядная личность. В 2008 году он в очередной раз уверенно занял премьерское кресло. Тогда некоторые СМИ называли это третьим пришествием Берлускони. Предыдущий раз он был главой правительства 5 лет. Это рекордный срок, учитывая, что со времен Второй Мировой войны в Италии сменилось 59 премьеров.

По государственному устройству Италии именно Председатель Совета министров является руководителем страны. Берлускони представляет Италию на встречах глав государств и правительств. Он скрепляет своей подписью все законы, подписываемые президентом.

О популярности Сильвио Берлускони говорит и тот факт, что в Италии уже распространилось такое понятие: «Берлусконизм», что значит – новый образ жизни, стиль поведения и манера ведения бизнеса.

Помимо государственной службы Сильвио Берлускони построил целую империю, которая охватывает СМИ, рекламу, пищевую и строительную промышленность. Он же владелец футбольного клуба «Милан».

Сильвио Берлускони, по данным журнала «Форбс», занимает 70 строчку в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 6,5 миллиардов долларов США. Согласно тому же «Форбс», он занимает 12 место среди самых влиятельных людей планеты.



БЕЛАРУСЬ - ИТАЛИЯ: ХРОНИКА НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Связь между Италией и Беларусью давняя и достаточно прочная. Начинали дружить, можно сказать, семьями – не первый год принимают в теплой стране наших детей, с начала 90-х более 350 тысяч подлечились и отдохнули на Аппенинском полуострове. Итальянцы оказались одними из первых, кто протянул нам руку гуманитарной помощи после чернобыльской аварии. Экономические связи тоже развивались.

За последний десяток лет товарооборот между странами медленно, но верно рос. И в прошлом году он достиг рекордного уровня — превысил миллиард долларов. Италия – в десятке основных партнеров республики вне СНГ. Калий, нефтепродукты, металл и изделия из него — то, что мы наиболее активно продаём в эту страну.

В апреле Александр Лукашенко уже встречался с итальянским премьером. Тогда это был ужин, который назвали рабочим. Говорили и о детях, и делах государственных.

Александр Лукашенко:

- Мы просто внутри Беларуси ужесточили законодательство по усыновлению. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, который приедет к вам и будет усыновлен, чувствовал себя настоящий человеком и настоящим гражданином



В итоге последовал ряд официальных визитов. Никогда ранее их не было столько за столь короткое время. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси был в Италии в еще в феврале. Его коллега Франко Фраттини приезжал в сентябре.

Франко Фраттини:

- В европейских структурах Италия будет носителем тезиса о необходимости сближения и создания атмосферы доверия в отношениях с Беларусью.

В течение последнего времени итальянский бизнес не единожды закидывал удочку в Беларусь. Были встречи деловых кругов из регионов Италии — речь, например, о Ломбардии, Лацио и Сардинии. Сегодня у нас зарегистрировано 80 предприятий с итальянским капиталом. Изменить формат общения с Беларусью готовы и политики, и бизнесмены. Из последних – большой промышленник, глава концерна «Финмекканика», встречался с белорусским президентом в начале осени. Это один из ведущих мировых производителей аэрокосмической продукции, систем обороны и безопасности, оборудования для энергетики и транспорта.

Пьер Франческо Гуаргуальини, исполнительный директор концерна «Финмекканика»:

- Мы готовы сотрудничать с Беларусью в сфере космоса – наш концерн производит высококлассное оборудование для спутниковой связи и наблюдений с Земли. Кроме того, мы можем обеспечить безопасность чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Беларуси.



Стоит заметить, что Италия – ключевая страна Европейского союза. Она приветствует участие нашей республики в программе «Восточного партнерства», выступает за снятие всяких ограничений с Беларуси. Оттепель в отношениях с Европейским союзом способствовала возрождению белорусско-итальянских отношений.