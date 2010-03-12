Италия стала самым крупным автомобильным рынком Европы

За прошлый месяц в стране было продано 200,5 тыс. автомобилей, что на 20,6% больше, чем годом ранее.

Такая положительная динамика наблюдается в этом секторе итальянской экономики уже девятый месяц подряд. Высокие показатели продаж эксперты связывают с действием в Италии программы премирования, согласно которой владельцы старых машин, сдающих их в утиль и покупающих взамен новые автомобили, получают денежную премию. В то же время существуют опасения, что эффект от утилизационной программы будет оказывать влияние на рынок лишь до марта, а затем прогнозируется серьезный спад покупательской инициативы, отмечает БЕЛТА.

На втором месте оказалась Германия, ставшая абсолютным лидером по продажам новых машин в 2009 году. В феврале было продано 194,8 тыс. автомобилей, что на 29,8% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Причиной снижения продаж на рынке Германии, которое продолжается уже третий месяц, специалисты называют окончание действия государственной программы стимулирования автомобильного рынка. Однако столь резкого скачка вниз еще не наблюдалось: например, в январе немецкий рынок потерял только 4,3% продаж.

На третьем месте находится Франция (179,9 тыс. машин), на четвертом — Россия (91,9 тыс.). Следом идет Испания, отставшая от российского рынка меньше чем на тысячу автомобилей (91,2 тыс.), а Великобритания, которая в январе удерживала четвертую позицию, оказалась еще ниже — 68,6 тыс. машин в феврале.