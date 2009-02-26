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Италия намерена выйти на новый уровень торгово-экономических отношений с Беларусью

26 февраля 2009 09:06
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Это один из итогов официального визита министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова в Италию и Ватикан. На переговорах в Риме руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по широкому кругу политических и финансово-экономических вопросов, в том числе взаимодействия по линии Беларусь-Евросоюз. На встрече Сергея Мартынова с итальянскими бизнесменами речь шла о расширении инвестиционного сотрудничества и финансировании значимых двусторонних проектов. На встречах в Ватикане также затрагивались актуальные темы двустороннего взаимодействия.
# Экономика

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