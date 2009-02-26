Италия намерена выйти на новый уровень торгово-экономических отношений с Беларусью

Это один из итогов официального визита министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова в Италию и Ватикан. На переговорах в Риме руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по широкому кругу политических и финансово-экономических вопросов, в том числе взаимодействия по линии Беларусь-Евросоюз. На встрече Сергея Мартынова с итальянскими бизнесменами речь шла о расширении инвестиционного сотрудничества и финансировании значимых двусторонних проектов. На встречах в Ватикане также затрагивались актуальные темы двустороннего взаимодействия.