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IТ-потенциал Витебска привлек внимание английских инвесторов

22 октября 2010 17:51
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Опытом работы в нашем северном регионе с британскими бизнесменами поделились представители крупных действующих компаний свободной экономической зоны «Витебск». С участием иностранного капитала на витебщине уже работает около 30 инвестпроектов.

Домиан Мелох, директор предприятия (Польша):
Что привлекло в эту страну – это финансовые условия, разные льготы, которые позволяют хорошо работать, хорошо зарабатывать. Кадры хорошие, хороший уровень обучения. И в Беларуси самое главное – это порядок.

Роузмари Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
В Беларуси есть очень многое, чтобы привлечь иностранных инвесторов, но еще многое предстоит сделать. Поставлены цели, есть хорошие планы, необходимо реализовать их в жизнь. Для того, чтобы привлечь инвесторов, нужна правовая защита.

# Экономика # Hi-Tech # Интернет

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