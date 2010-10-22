IТ-потенциал Витебска привлек внимание английских инвесторов

Опытом работы в нашем северном регионе с британскими бизнесменами поделились представители крупных действующих компаний свободной экономической зоны «Витебск». С участием иностранного капитала на витебщине уже работает около 30 инвестпроектов.

Домиан Мелох, директор предприятия (Польша):

Что привлекло в эту страну – это финансовые условия, разные льготы, которые позволяют хорошо работать, хорошо зарабатывать. Кадры хорошие, хороший уровень обучения. И в Беларуси самое главное – это порядок.

Роузмари Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

В Беларуси есть очень многое, чтобы привлечь иностранных инвесторов, но еще многое предстоит сделать. Поставлены цели, есть хорошие планы, необходимо реализовать их в жизнь. Для того, чтобы привлечь инвесторов, нужна правовая защита.