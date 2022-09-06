«Испытываем аналоги». Как в условиях санкций работает предприятие по выпуску химпрепаратов в Минской области?

Новости Беларуси. Предприятия Минской области активно наращивают темпы импортозамещения. Одно из перспективных направлений – сельское хозяйство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятия Минской области активно наращивают темпы импортозамещения. Одно из перспективных направлений – сельское хозяйство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в поселке Дружный Пуховичского района разрабатывают препараты для химической защиты растений от вредителей. Только на одном таком заводе выпускают около 10 миллионов литров в год. Самыми ходовыми препаратами являются гербициды, в основе которых в ближайшем будущем будут использованы только отечественные компоненты. Как уверяют специалисты, качество останется на высоком уровне. Сегодня предприятие успешно действует не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.
Александр Ницевич, первый заместитель директора предприятия по выпуску химических средств защиты растений:
Предприятие в условиях санкций у нас работает стабильно. На данный момент мы создали уже определенный задел с точки зрения того, что мы испытываем аналоги российского и китайского производства. В данный момент у нас все находится на стадии испытаний.
Всего в Пуховичском районе работает около 16 предприятий разного направления. У многих в основе положено импортозамещающее производство.