«Испытываем аналоги». Как в условиях санкций работает предприятие по выпуску химпрепаратов в Минской области?

Так, в поселке Дружный Пуховичского района разрабатывают препараты для химической защиты растений от вредителей. Только на одном таком заводе выпускают около 10 миллионов литров в год. Самыми ходовыми препаратами являются гербициды, в основе которых в ближайшем будущем будут использованы только отечественные компоненты. Как уверяют специалисты, качество останется на высоком уровне. Сегодня предприятие успешно действует не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

Александр Ницевич, первый заместитель директора предприятия по выпуску химических средств защиты растений:

Предприятие в условиях санкций у нас работает стабильно. На данный момент мы создали уже определенный задел с точки зрения того, что мы испытываем аналоги российского и китайского производства. В данный момент у нас все находится на стадии испытаний.

Всего в Пуховичском районе работает около 16 предприятий разного направления. У многих в основе положено импортозамещающее производство.