Используя кредитную линию Пекина, Минск хотел бы реализовать 100 крупных инновационных проектов

Инвестиционное сотрудничество стало основной темой переговоров.

Беларусь и Китай провели очередное заседание двухсторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 100 крупных инновационных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов хотел бы реализовать Минск, используя кредитную линию Пекина. О китайских инвестициях в белорусскую экономику говорили и накануне на совещании у Президента. Александр Лукашенко назвал это направление стратегическим.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы с участием крупного китайского капитала реализуем, по мировым меркам, крупные проекты. Строятся 3 больших цементных завода с общим объемом инвестиций примерно в 1 миллиард 200 миллионов долларов. А в Минске строится 2 крупных ТЭЦ с участием китайского капитала и с привлечением китайских специалистов.

Гао Хучэн, председатель китайской части Белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству:

Белорусы тоже очень активно расширяют свою деятельность в Китае. Они создали предприятия по сборке тракторов и производству продуктов питания. И мы считаем, что у нас впереди очень хорошие перспективы сотрудничества.

Инвестиции в энергетику — самое перспективное и прибыльное направление сотрудничества двух стран. Так, Беларусь приглашает Китай к строительству нашей АЭС. И не исключает возможности участия китайского капитала в модернизации белорусских электростанций и реконструкции Национального аэропорта «Минск».

Зенон Ломать, председатель белорусской части Белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству:

Правительство неоднократно эти проекты рассматривало. И самые главные, которые уже определены на совещании у главы государства —под льготный кредит в 1 миллиард долларов — это строительство второй посадочной полосы в Национальном аэропорту «Минск» и строительство двух электростанций: Лукомльская ГРЭС и Березинской ГРЭС.