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Использование местных и нетрадиционных источников энергии – как приоритетное направление энергосбережения в Беларуси

15 мая 2008 08:09
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Эту тему сегодня обсудят в рамках Белорусского промышленного форума. Специалисты будут говорить об эффективных технологиях и оборудовании, перспективах применения солнечной, ветро- и гидро-энергетики в Беларуси. Напомним, в соответствии с республиканской программой энергосбережения - прирост использования местных видов топлива и вторичных энергоресурсов в стране в текущем году, по сравнению с прошлым, должен составить 401 тысячу тонн условного топлива.
# Экономика

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