Использование местных и нетрадиционных источников энергии – как приоритетное направление энергосбережения в Беларуси

Эту тему сегодня обсудят в рамках Белорусского промышленного форума. Специалисты будут говорить об эффективных технологиях и оборудовании, перспективах применения солнечной, ветро- и гидро-энергетики в Беларуси. Напомним, в соответствии с республиканской программой энергосбережения - прирост использования местных видов топлива и вторичных энергоресурсов в стране в текущем году, по сравнению с прошлым, должен составить 401 тысячу тонн условного топлива.