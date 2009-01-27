Исландия первой стала жертвой мирового финансового кризиса

Накануне Премьер страны объявил об отставке правительства. В ближайшее время он и сам намерен уйти с поста. А досрочные парламентские выборы назначены на 9 мая. Так случилось, что политический кризис в стране пришел вслед за экономическим. Исландия оказалась на грани банкротства. Волна протестов переросла в беспорядки. Антиправительственные выступления продолжались несколько дней. Сам премьер пытался утихомирить толпу, но его закидали яйцами и консервными банками.