Иранские парламентарии знакомятся с новыми достижениями белорусских предприятий

Накануне прошли встречи в Палате представителей нашей страны, где представители сторон говорили о расширении торгово-экономического сотрудничества.

Сегодня же зарубежные гости начинают знакомиться с работой промышленных предприятий и учебных заведений Беларуси. Иранская делегация посетит БНТУ, побывает на заводе по сборке легковых автомобилей "Саманд" в Минском районе и БелАЗе, где познакомится с новыми достижениями предприятия.

И накануне Белорусский автомобильный завод отправил иранской строительной компании "Фараб" 10 самосвалов грузоподъемностью 30 тонн. Машины будут эксплуатироваться на строительстве гидроэлектростанции в Таджикистане, где работает эта крупная иранская фирма.

По оценке специалистов, сотрудничество БелАЗа с Ираном за последний год вышло на качественно новый уровень. Иранцы наглядно увидели возможности наших автомобилей, убедились в длительных сроках их эксплуатации в тяжелых горных условиях. Теперь обновление автопарка в стране осуществляется в основном за счет белорусских самосвалов.

В течение августа в Иран будут отправлены еще 5 машин грузоподъемностью 130 тонн.