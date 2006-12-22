Иранская делегация посещает объекты предприятия "Белоруснефть"

Делегация Ирана во главе с министром нефти Зарубежные ознакомится с техническими возможностями, технологиями, квалификацией белорусских нефтяников. Как уже сообщалось, визит иранской делегации связан с реализацией договоренностей в области нефтяной промышленности. Документ о сотрудничестве в этой сфере был подписан в ноябре в Тегеране. Накануне в Минске в Доме правительства состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко с министром нефти Ирана, на которой было заявлено о том, что Беларусь может предложить несколько вариантов разработки месторождений нефти в Иране и готова продемонстрировать свои технические возможности.