Иран может оказать Беларуси помощь в строительстве АЭС

Если белорусская сторона обратится с официальным запросом. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Абдольхамид Фекри.Дипломат также сообщил, что сотрудничество обеих стран в нефтяной сфере не ограничится добычей и разведкой "черного золота". Оно также распространится на газовую и нефтехимическую отрасли. И это взаимодействие будет иметь разноплановый и масштабный характер.



Товарооборот между Беларусью и Ираном увеличится. Стороны подготовили перечень экспортных товаров, к которым будут применены новые таможенные ставки. Также страна намерена инвестировать около 40 миллионов долларов в производство в Беларуси автомобилей "Саманд". А в Гомельской области может появиться совместное предприятие по выпуску стройматериалов.