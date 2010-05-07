Прямой эфир

Иран будет участвовать в строительстве цементного завода в Ветковском районе

07 мая 2010 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Делегация Ирана во главе с Министром промышленности и шахт сегодня с визитом в Гомельской области.

Гости побывают в Светлогорске, Речице, Ветке, Жлобине и Гомеле. Здесь будет подписан инвестиционный договор по строительству цементного завода в Ветковском районе. Иранская делегация также поучаствует в  открытии линии по  производству   медной   катанки  в  Речице.  

Александр Радевич, министр промышленности Республики Беларусь:
Мы договорились, что в начале мая откроем проект по производству медной катанки в Речице, все выполнено в намеченные сроки. На втором этапе будем осваивать производство алюминиевой катанки.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
07 мая 2010 06:12

Статистика. Минчане покупают мясо и молоко только белорусского производства

07 мая 2010 05:56

Строительство Витебской ГЭС завершат к 2013 году

06 мая 2010 18:20

Беларусь и Чехия будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения и энергетики