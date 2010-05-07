Иран будет участвовать в строительстве цементного завода в Ветковском районе

Делегация Ирана во главе с Министром промышленности и шахт сегодня с визитом в Гомельской области.

Гости побывают в Светлогорске, Речице, Ветке, Жлобине и Гомеле. Здесь будет подписан инвестиционный договор по строительству цементного завода в Ветковском районе. Иранская делегация также поучаствует в открытии линии по производству медной катанки в Речице.

Александр Радевич, министр промышленности Республики Беларусь:

Мы договорились, что в начале мая откроем проект по производству медной катанки в Речице, все выполнено в намеченные сроки. На втором этапе будем осваивать производство алюминиевой катанки.