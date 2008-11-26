Инвесторы заинтересованы работать в Беларуси

Подтверждение тому визит в нашу страну финских и турецких бизнесменов.

В Совмине представители иранской компании заявили о том, что готовы инвестировать сразу в три проекта. Вероятной сферой денежных вложений станет банковская сфера, строительство жилья, утилизация бытовых отходов. Последний проект оценён в 15 миллионов долларов и позволит создать более 1 тысяч рабочих мест.

Привлечение иностранного капитала в строительство в Беларуси инициируют турецкие бизнесмены. Руководители двух крупнейших строительных и консалтинговых компаний из Турции изучили возможности для инвестиций и встретились с представителями белорусских областей. Из наиболее вероятных объектов финансирования — микрорайон в Гомеле, современная гостиница в Витебске и крупный бизнес-центр в Минске.

Наладить сотрудничество с представителями белорусского бизнеса намерены ведущие компании Финляндии. В Минске находится делегация деловых кругов этой страны, в составе которой представители ведущей компании по оказанию коммуникационных услуг, поставщика оборудования в сфере энергетики, консалтинговой и инженеринговой компании. На встрече с депутатами нижней палаты белорусского парламента финские бизнесмены выразили заинтересованность в сотрудничестве в самых различных сферах.

