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Инвесторы смогут получать землю в Минске минуя аукцион

22 июня 2009 11:36
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Реализация земельных участков стала одной из тем на сегодняшнем совещании в Мингорисполкоме.

Сейчас с молотка чаще всего уходят наделы под строительство магазинов, кафе, СТО и автомоек. Невостребованной остаётся земля под гостиницы и спортивные комплексы, поскольку инвесторов больше интересуют быстро окупаемые проекты.

Столичные власти готовы сделать максимально выгодными условия для притока капитала и пересмотреть действующие механизмы проведения аукционов.

— Если у нас не уходит земельный участок, под объект спортивного назначения значит может быть его как-нибудь пересмотреть под объект  бытового назначения, но не отлагая и спортивную направленность, — говорит Андрей Токарчук, директор Минского городского территориального фонда государственного имущества

# Экономика

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