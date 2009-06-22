Инвесторы смогут получать землю в Минске минуя аукцион

Реализация земельных участков стала одной из тем на сегодняшнем совещании в Мингорисполкоме.

Сейчас с молотка чаще всего уходят наделы под строительство магазинов, кафе, СТО и автомоек. Невостребованной остаётся земля под гостиницы и спортивные комплексы, поскольку инвесторов больше интересуют быстро окупаемые проекты.

Столичные власти готовы сделать максимально выгодными условия для притока капитала и пересмотреть действующие механизмы проведения аукционов.

— Если у нас не уходит земельный участок, под объект спортивного назначения значит может быть его как-нибудь пересмотреть под объект бытового назначения, но не отлагая и спортивную направленность, — говорит Андрей Токарчук, директор Минского городского территориального фонда государственного имущества