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Инвесторами "Силиконовой долины" станут компании ЮАР

20 июня 2007 10:44
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Компании Южной африканской республики инвестируют в белорусский Парк высоких технологий в ближайшие 5 лет предположительно $250 миллионов.

Национальная академия наук Беларуси уже ведет переговоры с компанией ЮАР о создании совместного предприятия по переработке бурого угля и выработке из него моторного топлива. В Беларуси находится около 2 млрд. тонн запасов бурого угля. Новый проект оценивается в $700 млн. 

Кроме того, Беларусь и ЮАР могут вместе осваивать новые рынки сбыта удобрений, резинотехнических изделий и пластмассы. В свою очередь Южно-Африканскую Республику заинтересовало предложение Национальной академии наук об обмене аспирантами и учеными, а также возможность поставок белорусских систем очистки воды и белорусских медикаментов.

# Экономика

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