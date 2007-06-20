Инвесторами "Силиконовой долины" станут компании ЮАР

Компании Южной африканской республики инвестируют в белорусский Парк высоких технологий в ближайшие 5 лет предположительно $250 миллионов.

Национальная академия наук Беларуси уже ведет переговоры с компанией ЮАР о создании совместного предприятия по переработке бурого угля и выработке из него моторного топлива. В Беларуси находится около 2 млрд. тонн запасов бурого угля. Новый проект оценивается в $700 млн.

Кроме того, Беларусь и ЮАР могут вместе осваивать новые рынки сбыта удобрений, резинотехнических изделий и пластмассы. В свою очередь Южно-Африканскую Республику заинтересовало предложение Национальной академии наук об обмене аспирантами и учеными, а также возможность поставок белорусских систем очистки воды и белорусских медикаментов.