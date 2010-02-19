Инвестор Даниэль Крутцинна: Таможенный союз – позитивный шаг для инвесторов

2 миллиарда 700 миллионов долларов иностранных инвестиций планируется привлечь в Беларусь в текущем году.

Как повысить инвестиционную привлекательность республики – сегодня обсуждают на Консультативном Совете при Кабинете министров. К диалогу пригласили иностранные компании, желающие развивать свой бизнес в нашей стране.

Основными государствами - инвесторами в прошлом году были Россия, Австрия, Кипр, Швейцария и Великобритания.

Даниэль Крутцинна, директор по развитию одной из инвестиционных компаний:

Таможенный союз – позитивный шаг для инвесторов. Инвесторы могут планировать, что, создавая производство в Беларуси, они смогут экспортировать продукцию в Россию, главным образом, в Казахстан и что это не могут завтра отменить. Это очень важный фактор.