Инвестор Даниэль Крутцинна: Таможенный союз – позитивный шаг для инвесторов

Как повысить инвестиционную привлекательность республики – сегодня обсуждают на Консультативном Совете при Кабинете министров. К диалогу пригласили иностранные компании, желающие развивать свой бизнес в нашей стране.
Основными государствами - инвесторами в прошлом году были Россия, Австрия, Кипр, Швейцария и Великобритания.
Даниэль Крутцинна, директор по развитию одной из инвестиционных компаний:
Таможенный союз – позитивный шаг для инвесторов. Инвесторы могут планировать, что, создавая производство в Беларуси, они смогут экспортировать продукцию в Россию, главным образом, в Казахстан и что это не могут завтра отменить. Это очень важный фактор.