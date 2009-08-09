Инвестировать в Беларусь выгодно

Декрет №10 намекнул отдельным белорусским чиновникам: времена, когда для них инвестор был как четвёртая ножка у стула - нужна обязательно, но и без неё досидеть до пенсии можно – окончательно прошли.

Теперь отсидеться не удастся. В декрете чётко прописана возможность возмещения инвестору ущерба, причинённого в результате незаконных действий или (внимание) бездействия должностных лиц госорганов.

Трёхуровневая система заключения инвестдоговоров действительно одно из главных ноу-хау декрета №10. Ведь до принятия документа все условия и преференции для каждого инвестора предусматривались отдельным договором и отдельным указом Президента. Теперь же когда все они чётко прописаны в декрете, пройти путь в Беларусь инвестору, которого эти условия устраивают, можно гораздо быстрее.

В Минэкономики на неделе подтвердили: в декрет вложили все самые актуальные просьбы компаний, готовых вкладывать в Беларусь. Освободить от пошлин на оборудование, дать землю без аукциона, возможность проектировать параллельно с уже идущим строительством. Фактически преференции, которые раньше считались особыми, сейчас стали реалиями для всех без исключения приходящих в страну инвесторов.

Новый декрет позволяет сэкономить не только время, но и деньги – убеждены наши иранские партнёры. Ведь кроме суперкомплекса на проспекте Дзержинского они займутся и застройкой Червенского рынка в столице. Инженеры на проектах будут работать иранские и вот здесь ещё один плюс декрета. Госпошлины за разрешения для задействованных иностранных специалистов инвестору теперь платить не нужно.

Декрет о создании дополнительных условий для инвесторов вступит в силу через три месяца. Но даже, несмотря на то, что условия, прописанные в нём, коснутся только новоприбывших инвесторов, опытные игроки едины во мнении – этот документ хороший повод открыть в Беларуси новое дело.