Инвестировать в Беларусь стало еще проще и выгоднее

9 ноября начинает действовать трехуровневая система заключения инвестиционных договоров.

Согласно 10-му Декрету Президента, к первому уровню относятся проекты, по которым решение будет принимать Совет Министров по согласованию с главой государства. Для этого от инвестора потребуется бизнес-план, а также заключение о нем государственной комплексной экспертизы Минэкономики.

Ко второму уровню относятся договоры, заключаемые по решению Совмина. И по проектам третьего уровня решение принимают республиканские органы госуправления и местные исполкомы.

Отметим, что для проектов второго и третьего уровня бизнес-план и государственная комплексная экспертиза не требуется.

Декрет №10 предоставляет существенные льготы. Инвесторы, например, могут строить объекты до того, как будет разработана соответствующая проектно-сметная документация, и брать земельные участки в аренду без проведения аукциона. Декрет освобождает инвесторов от перечисления в республиканский бюджет платы за право заключения договора аренды земли, а также от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на ввозимое оборудование и запчасти. Исключение составляют случаи, когда оборудование ввозится из России.

Вместе с тем, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения инвестором взятых на себя обязательств, Республика Беларусь в одностороннем порядке может отказаться от исполнения своих обязательств по заключенному инвестиционному договору.