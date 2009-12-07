Инвестиционный климат в Беларуси стал более привлекательным

Если в 2005 году общий объем прямых иностранных инвестиций был 410 миллионов долларов, то в 2008 он вырос в три раза только за полгода.

Сегодня, за 10 месяцев привлечено уже почти семь миллиардов долларов. Больше половины суммы приходится на прямые иностранные инвестиции. В Беларуси сейчас работает более четырех тысяч организаций с иностранным капиталом. Действует шесть свободных экономических зон с таможенными и налоговыми преференциями. Такая форма привлечения иностранного капитала оказалась весьма продуктивной. В СЭЗ «Минск» с инвесторами работают уже 12 лет. Тенденция такова, что вкладывает в столичную экономику на порядок выше, чем раньше.

Александр Кендыш, заместитель главы администрации СЭЗ «Минск»:

– За 10 месяцев этого года в качестве резидентов мы зарегистрировали девять предприятий. Капитал из Бельгии, Турции, Азербайджана, России. Общий объем инвестиций, заявленный этими девятью предприятиями на реализацию своих проектов – на уровне 300 миллионов долларов. В 1999-2000 годах у нас на рассмотрении находились небольшие проекты, инвестиции по ним были от 300 до 500 тысяч долларов.

Достаточно успешно для Беларуси прошел прошлогодний инвестфорум в Лондоне. На нем мы представили 70 проектов. Кстати, он с трудом вместил интересующихся перспективой инвестировать деньги в Беларусь. Их оказалось на полторы сотни больше чем планировалось. Месяц назад прошел Ноябрьский Белорусский инвестиционно-экономический форум. Белорусские предприятия и бизнесмены планируют привлечь 50 триллионов инвестиционных рублей уже к концу декабря.

Привлечение инвестиций стало центральной темой и переговоров президента Беларуси и премьера-министра Италии. Кстати, в последнее время и иностранные банки все охотнее дают деньги Беларуси на очень выгодных для нас условиях. Ведь получается, что они финансируют и свои будущие инвест-проекты здесь. Чем успешнее будет работать экономика Беларуси, тем выгоднее сюда вкладывать деньги. На прошлой неделе, например, Всемирный банк выделил финансы на поддержку экономической программы Беларуси. Кстати, объемы такого финансирования в ближайшее время могут увеличиться вдвое.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

– Мы реализуем целый ряд эффективных проектов. Их характерная черта в том, что все они эффективны и приносят конкретный результат для экономики страны. И впереди у нас такие же проекты. Мы сегодня ведем переговоры об участии банка в финансировании реконструкции участка дороги «Минск-Бобруйск», в финансировании завода по переработке отходов в Гродно. Говоря об увеличении финансирования, о возможности участия банка в финансировании проектов на территории Беларуси, можно сказать, что мяч на нашей стороне, поэтому нам надо серьезно заняться подготовкой предложений этих проектов для банка.

Беларусь успешно сотрудничает и с известнейшими мировыми транснациональными корпорациями. Мобильные операторы, компании по производству газированных напитков, быстрого питания, десятки других общеизвестных брендов. Кстати, инвесторы видят много позитивных тенденций в системе госрегулирования бизнеса. Это и либерализация экономики, упрощение регистрации, совершенствование налогообложения, декрет № 10 и многие другие документы и меры. Все это делает нашу страну привлекательным и, что самое главное, безопасным и выгодным местом для зарубежных капиталовложений.