Инвестиционный климат в Беларуси остается благоприятным

Тенденция роста сохраняется уже третий год. В следующем предполагается выйти на уровень в 32 триллиона долларов.
Очередной доклад Конференции ООН по торговле и развитию посвящен в основном добывающей промышленности. Беларусь в докладе упоминается дважды.
Подтверждением благоприятного инвестиционного климата в стране стало и снижение Всемирным банком ссудного процента для Беларуси. На практике это означает, что каждое заимствование размером в 10 миллионов долларов будет стоить республике дешевле на 32 тысячи ежегодно.