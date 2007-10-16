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Инвестиционный климат в Беларуси остается благоприятным

16 октября 2007 17:02
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В 354 миллиона долларов оценивают представители ООН приток иностранных инвестиций в белорусскую экономику в минувшем году.

Тенденция роста сохраняется уже третий год. В следующем предполагается выйти на уровень в 32 триллиона долларов.

Очередной доклад Конференции ООН по торговле и развитию посвящен в основном добывающей промышленности. Беларусь в докладе упоминается дважды.

Подтверждением благоприятного инвестиционного климата в стране стало и снижение Всемирным банком ссудного процента для Беларуси. На практике это означает, что каждое заимствование размером в 10 миллионов долларов будет стоить республике дешевле на 32 тысячи ежегодно.

# Экономика

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