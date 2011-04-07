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Инвестиционный договор на строительство гостиницы класса «люкс» в Минске подписан с европейской компанией

07 апреля 2011 12:09
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Всего компания из Нидерландов планирует возведение семи отелей в Беларуси. Такой меморандум был заключен в ноябре прошлого года в немецком Франкфурте-на-Майне на белорусском инвестиционном форуме.

Первые четыре объекта планируют сдать к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске через три года. Одним из четырех объектов является гостиничный комплекс на пересечении улиц Кирова и Ленина. Его стоимость оценивается в 60 миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марсель Бенхаму, учредитель и президент компании-инвестора:
Мы планируем создание крупных гостиниц в каждом областном центре Беларуси. Мы поддерживаем связь с крупнейшими мировыми гостиничными брендами.
Я думаю, что к 2014 году мы сдадим, в частности, и этот объект с их помощью и с помощью организации города.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Вхождение данного отеля в мировую сеть означает устойчивое посещение этой гостиницы. Гостиничный бизнес Минска и вообще Беларуси открывается для всего мира.

# Экономика # Гостиницы Минска

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