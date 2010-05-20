Инвестиционные договоры на 16,5 миллионов долларов подписаны на экономическом форуме в Гомеле

В городе над Сожем собрались более сорока делегаций из 22 стран.

Иностранным гостям предложено свыше сотни инвестпроектов. Некоторые из них реализуют в регионе уже в ближайшее время.

Так, чешские бизнесмены готовы участвовать в совместном стекольном бизнесе, а проекты в строительной сфере заинтересовали украинцев, россиян и иранцев.

Владислав Корч, начальник отдела экономики информации маршалковского управления Любусского воеводства Республики Польша:

Я представляю Любусское воеводство, и задача моей делегации заинтересовать непосредственно представителей бизнес-сообщества нашего региона. И это не сложно, ведь мы видим, что отношение здесь, в Беларуси, очень располагающее.

Эджидио Ладзарини, президент ассоциации (Италия):

Сегодня в форуме участвует делегация, которая должна разрабатывать конкретные направления в сотрудничестве наших регионов. В условиях мирового финансового кризиса двигаться нужно небольшими шагами. Но и они, как показывают эти дни на форуме, приводят к положительным результатам.

Впервые в работе инвестфорума принимают участие представители Норвегии и Венесуэлы. Бизнесмены из Боливарианской Республики готовы к созданию в Беларуси совместного строительного предприятия. Кроме того, латиноамериканская страна уже успешно работает с предприятием «Беларусьнефть». По словам представителей посольства, уже в июне в Гомель поступит второй танкер с венесуэльским черным золотом.

Мария Елена Рохас, второй секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

По предварительным договорённостям, будут поступать танкеры с таким же грузом в 80 тысяч тонн, чтобы в течение 12 месяцев можно было поставить в Беларусь 4 миллиона тонн.