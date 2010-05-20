Инвестиционные договоры на 16,5 миллионов долларов подписаны на экономическом форуме в Гомеле

Иностранным гостям предложено свыше сотни инвестпроектов. Некоторые из них реализуют в регионе уже в ближайшее время.
Так, чешские бизнесмены готовы участвовать в совместном стекольном бизнесе, а проекты в строительной сфере заинтересовали украинцев, россиян и иранцев.
Владислав Корч, начальник отдела экономики информации маршалковского управления Любусского воеводства Республики Польша:
Я представляю Любусское воеводство, и задача моей делегации заинтересовать непосредственно представителей бизнес-сообщества нашего региона. И это не сложно, ведь мы видим, что отношение здесь, в Беларуси, очень располагающее.
Эджидио Ладзарини, президент ассоциации (Италия):
Сегодня в форуме участвует делегация, которая должна разрабатывать конкретные направления в сотрудничестве наших регионов. В условиях мирового финансового кризиса двигаться нужно небольшими шагами. Но и они, как показывают эти дни на форуме, приводят к положительным результатам.
Впервые в работе инвестфорума принимают участие представители Норвегии и Венесуэлы. Бизнесмены из Боливарианской Республики готовы к созданию в Беларуси совместного строительного предприятия. Кроме того, латиноамериканская страна уже успешно работает с предприятием «Беларусьнефть». По словам представителей посольства, уже в июне в Гомель поступит второй танкер с венесуэльским черным золотом.
Мария Елена Рохас, второй секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
По предварительным договорённостям, будут поступать танкеры с таким же грузом в 80 тысяч тонн, чтобы в течение 12 месяцев можно было поставить в Беларусь 4 миллиона тонн.