Инвестиционная программа Беларуси на 2007 год утверждена

Александр Лукашенко Указом утвердил Государственную инвестиционную программу на 2007 год. На ее реализацию с учетом средств резервного фонда Президента Беларуси планируется направить один триллион 280 миллиардов 500 миллионов рублей.Средства пойдут на строительство 592 объектов, из которых будет введено в эксплуатацию 257 (включая пусковые комплексы). Основными принципами формирования программы являются поручения главы государства, направление средств только на планируемые к вводу в эксплуатацию в новом году социально значимые объекты и наличие проектно-сметной документации. В соответствии с документом предусматривается направить более 278 миллиардов на реализацию ряда программ. Среди них - президентская программа "Дети Беларуси", госпрограммы по укреплению материально-технической базы организаций здравоохранения и по усилению борьбы с преступностью и совершенствованию уголовно-исполнительной системы. В целом реализация программы позволит обеспечить ввод в эксплуатацию в будущем году Духовно-образовательного центра Белорусской православной церкви в Минске, научно-учебно-исследовательского комплекса БГУ, общежития Командно-инженерного института МЧС в Минске, а также завода по производству газетной бумаги с лесопильным производством в Шклове и других объектов.