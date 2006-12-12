Инвестиции в отечественную экономику увеличиваются

По итогам одиннадцати месяцев более 8 миллиардов долларов инвестировано в отечественную экономику, а белорусские предприятия теперь вкладывают в развитие собственных производств более половины своей прибыли. Об этом Президенту страны 12 декабря доложил глава правительства Сергей Сидорский. В ходе рабочей встречи премьер-министр проинформировал Александра Лукашенко о результатах социально-экономического развития Беларуси в нынешнем году. Основные цифры касались инвестиций, инноваций и экспорта.