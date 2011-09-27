Инвестиции в частный бизнес: в Могилевском районе открыли первую очередь новой птицефабрики

За это время за счет грамотных инвестиционных вливаний объект не только удалось реконструировать, оснастить современной техникой, но и создать новое производство.
Евгений Баскин, генеральный директор компании-инвестора:
У нас реализован самый крупный проект в части реформирования убыточных сельхозпредприятий. Сегодня в рамках декрета №10 это проект реализован, в рамках инвестиционного договора, что позволило оперативнее решать все вопросы и закончить строительство объекта на год раньше планируемого срока.
Цена проекта новой птицефабрики – 150 млрд. рублей. Часть средств, а это около 30% – английские инвестиции. Все оборудование современное, разработано белорусскими и немецкими специалистами. Благодаря такому оснащению птица здесь набирает убойный вес всего за 41 день.
Мария Бакша, начальник бройлерного цеха:
У нас открыты птичники клеточного содержания с современным европейским технологическим и энергетическим оборудованием. Это все позволяет увеличивать привесы до 64 грамм. По сравнению даже с Голландией, которая имеет среднесуточный привес 58 грамм.
Открытие первого пускового комплекса на птицефабрике – большое событие для Могилевского района. Это более 100 новых рабочих мест, хорошие условия труда, достойная заработная плата и социальные дотации.
Наталья Рипинская, оператор бройлерного цеха:
Это большое достижение, на фабрике работает много народа. Кроме Межисеток и из города будут работать — 110 мест новых. Появление этой фабрики – это еще один плюс для нашей сельской местности, нашего агрогородка.
Запуск нового комплекса еще раз подтверждает привлекательность инвестклимата для развития частного бизнеса в Могилевской области. Уже сейчас новая фабрика способна давать 8 тысяч тонн мяса цыпленка бройлера в год. В ближайшее время здесь планируют производить в три раза больше продукции.
Уже к концу этого года здесь запустят второй комплекс. Количество птицы увеличится до 1 млн. 200 голов. Тогда птицефабрика заработает на полную мощность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».