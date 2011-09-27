Инвестиции в частный бизнес: в Могилевском районе открыли первую очередь новой птицефабрики

Это пока первая линия нового комплекса. Еще пять лет назад указом президента частнику была передана убыточная бройлерная птицефабрика.

За это время за счет грамотных инвестиционных вливаний объект не только удалось реконструировать, оснастить современной техникой, но и создать новое производство.

Евгений Баскин, генеральный директор компании-инвестора:

У нас реализован самый крупный проект в части реформирования убыточных сельхозпредприятий. Сегодня в рамках декрета №10 это проект реализован, в рамках инвестиционного договора, что позволило оперативнее решать все вопросы и закончить строительство объекта на год раньше планируемого срока.

Цена проекта новой птицефабрики – 150 млрд. рублей. Часть средств, а это около 30% – английские инвестиции. Все оборудование современное, разработано белорусскими и немецкими специалистами. Благодаря такому оснащению птица здесь набирает убойный вес всего за 41 день.

Мария Бакша, начальник бройлерного цеха:

У нас открыты птичники клеточного содержания с современным европейским технологическим и энергетическим оборудованием. Это все позволяет увеличивать привесы до 64 грамм. По сравнению даже с Голландией, которая имеет среднесуточный привес 58 грамм.

Открытие первого пускового комплекса на птицефабрике – большое событие для Могилевского района. Это более 100 новых рабочих мест, хорошие условия труда, достойная заработная плата и социальные дотации.

Наталья Рипинская, оператор бройлерного цеха:

Это большое достижение, на фабрике работает много народа. Кроме Межисеток и из города будут работать — 110 мест новых. Появление этой фабрики – это еще один плюс для нашей сельской местности, нашего агрогородка.

Запуск нового комплекса еще раз подтверждает привлекательность инвестклимата для развития частного бизнеса в Могилевской области. Уже сейчас новая фабрика способна давать 8 тысяч тонн мяса цыпленка бройлера в год. В ближайшее время здесь планируют производить в три раза больше продукции.

Уже к концу этого года здесь запустят второй комплекс. Количество птицы увеличится до 1 млн. 200 голов. Тогда птицефабрика заработает на полную мощность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».