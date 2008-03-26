Инвестиции и инновации - главный резерв экономического роста

В Правительстве подвели итоги социально-экономического развития Беларуси за два месяца. Выполнены 13 из 19 важнейших параметров. Беларусь снова больше продает, чем покупает. Сальдо внешней торговли в январе - положительное. Напомним, что в прошлом году сработали в минус почти на 3 миллиарда. Рост ВВП - без малого 10%, это лишь на один пункт меньше, чем запланировано.



В правительстве отметили рост промышленного производства и выпуска потребительских товаров. Денежные доходы населения в январе увеличились. По сравнению с первым месяцем 2007-го на 12%. Инфляция на запланированном уровне. Цены на потребительском рынке за два месяца выросли на 3%.



Впрочем, есть в экономике страны и негативная тенденция. Энергоемкость ВВП выросла почти на 4%. Это при том, что к концу года запланировано снижение на 7 пунктов. Есть проблемы в сельском хозяйстве по производству продукции. Немного не дотянули по инвестициям и строительству жилья. Но время для устранения недочетов еще есть.

