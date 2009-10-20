Интенсивность грузоперевозок через Беларусь продолжает увеличиваться

Уже подписано соглашение о развитии черноморско-балтийского транзита.

Оно охватывает как железнодорожные пути, так и автомагистрали. Пока основными пользователями льготных тарифов будут Литва и Украина.

Сейчас идёт активная работа над формированием спецпоездов. Один из них уже ежедневно курсирует через Беларусь. На дорогу от Чёрного до Балтийского моря и обратно «Викингу» требуется чуть более двух дней.

— Мы готовим презентацию наших железнодорожных составов «Викинг», которые уже работают на маршруте Балтийское – Черное море. Дальше мы планируем, чтобы к нашему контейнерному железнодорожному составу присоединились Азербайджан, Турция и другие государства, которые находятся в черноморском бассейне, — сообщил Николай Верховец, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Накануне в Вильнюсе подписана декларация о взаимодействии в транспортной сфере между Беларусью, Китаем и Литвой. Товаропоток с Дальнего востока в страны Западной Европы через нашу республику теперь значительно возрастёт. Соглашение расценивается как ещё одна выгодная возможность заработать на экспорте услуг по перевозке.