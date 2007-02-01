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Интеллектуальная собственность - двигатель экономического развития Беларуси

01 февраля 2007 15:55
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Александр Лукашенко встретился с гендиректором ВОИС доктором Камилом Идрисом. Беларусь хотела бы быть более вовлеченной в программы Всемирной организации интеллектуальной собственности, - заявил глава государства. При содействии организации наша страна рассчитывает получить максимальную отдачу от своих объектов интеллектуальной собственности. За последнее время в сотрудничестве с ВОИС достигнуто немало. Благодаря организации в Минске успешно действует центр интеллектуальной собственности. Его деятельность направлена  на повышение наукоемкости экономики страны. 
                                                             
"Сегодня политика ВОИС меняется в плане практичном. От объектов интеллектуальной собственности некоторые страны получают определенную выгоду. Мы хотим тоже получить поддержку, быть более вовлеченными в эти программы. Беларусь в свою очередь сделает все, чтобы быть достойным сотрудником организации", - заявил Президент Беларуси.
В свою очередь генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности  отметил: "В 2003 году мы заложили основу сотрудничества, которое оказалось весьма успешным. От имени всего сообщества я хочу поприветствовать Вас и поблагодарить. Благодаря Вашему умелому руководству страной, мы видим, что интеллектуальная собственность стала двигателем экономического развития Беларуси".
# Экономика

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