Прямой эфир

Интеллект - это стратегический ресурс

31 января 2007 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Резиденты белорусского парка высоких технологий успешно реализуют новые проекты. Оборот IT-компаний в 2006 году вырос в два с половиной раза. Создано более восьмисот новых рабочих мест.

В прошлом году резидентами парка стали 16 белорусских компаний. Основное направление их деятельности - разработка программного обеспечения. Благодаря мерам государственной поддержки предприятия получили новый импульс в развитии.

Даже с точки зрения кадрового потенциала наша страна идеально подходит для развития высоких технологий. Специалистам высокого уровня теперь незачем ехать за границу. Приличные деньги и интересная работа есть в Беларуси. Некоторые европейские IT-компании даже планируют экспортировать к нам свои "мозговые" центры. О белорусской силиконовой долине за рубежом хорошо знают. В перспективе парк высоких технологий получит статус международного. 

Отечественный IT-рынок  развивается в три раза быстрее традиционных отраслей экономики. Информационные технологии сегодня  - самое перспективное направление развития. И Беларусь прочно удерживает солидные позиции в мире Hi-Tech.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
31 января 2007 14:45

Ставка налога на доходы от операций с корпоративными ценными бумагами будет сокращена на 16%

31 января 2007 14:44

Техника столичных производителей будет поставляться в Бишкек

30 января 2007 11:52

В правительстве положительно оценивают ход реализации Программы возрождения села