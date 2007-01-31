Интеллект - это стратегический ресурс

Резиденты белорусского парка высоких технологий успешно реализуют новые проекты. Оборот IT-компаний в 2006 году вырос в два с половиной раза. Создано более восьмисот новых рабочих мест.

В прошлом году резидентами парка стали 16 белорусских компаний. Основное направление их деятельности - разработка программного обеспечения. Благодаря мерам государственной поддержки предприятия получили новый импульс в развитии.

Даже с точки зрения кадрового потенциала наша страна идеально подходит для развития высоких технологий. Специалистам высокого уровня теперь незачем ехать за границу. Приличные деньги и интересная работа есть в Беларуси. Некоторые европейские IT-компании даже планируют экспортировать к нам свои "мозговые" центры. О белорусской силиконовой долине за рубежом хорошо знают. В перспективе парк высоких технологий получит статус международного.

Отечественный IT-рынок развивается в три раза быстрее традиционных отраслей экономики. Информационные технологии сегодня - самое перспективное направление развития. И Беларусь прочно удерживает солидные позиции в мире Hi-Tech.