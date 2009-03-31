«Интеграл» приступил к выпуску супернавороченных мониторов

Сенсорный пятипроводной резистивный экран толщиной 3 мм обладает 75-процентной светопропускной способностью.

Об этом сообщило агентство «БелаПАН» со ссылкой на PR-LABS Agency. Integral 19 TFT LCD — мультимедийный монитор с диагональю 19 дюймов. Максимальное разрешение активной TFT-матрицы типа TN составляет 1280х1024 точек на дюйм при частоте 75 Гц, угол обзора по горизонтали и вертикали равен 170 градусам.



К монитору прилагается стилус, однако технология позволяет производить ввод информации практически любым предметом — авторучкой, линейкой, кредитной картой или просто пальцем. Ввод информации с помощью прикосновения повышает эффективность работы и значительно упрощает использование большинства офисных приложений.



Точность цветопередачи достигается за счет оптимальной для данного типа мониторов глубине цвета. Динамическая контрастность 1000:1 гарантирует четкое отображение текста. Время отклика в 5 миллисекунд значительно улучшает графику и позволяет просматривать видео высокого качества в широкоформатном режиме. Производитель оборудовал монитор двумя встроенными колонками с суммарной выходной мощностью 4 Вт.

НПО «Интеграл» основано в 1971 году, является крупнейшим разработчиком и производителем микроэлектронных компонентов, средств отображения информации, изделий электронной техники и спецтехнологического оборудования. Выпускает 2.000 типов интегральных микросхем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 видов изделий электронной техники и товаров народного потребления.