Интеграционные процессы на постсоветском пространстве

Вчерашние экономические договоренности Президентов сегодня уже подхватили экономисты и парламентарии двух стран.

Ректор Белгосуниверситета академик Сергей Абламейко со вчерашнего заседания в Кремле привез орден. Президент Дмитрий Медведев лично вручил белорусскому ученому одну из высших российских наград — орден Дружбы. Так была отмечена десятилетняя работа на благо белорусской и российской науки. Союзный космос и союзный суперкомпьютер СКИФ — это не просто проекты, это любимые детища академика.

Вчерашние переговоры в Кремле – тема номер один сегодня в Парламенте.

Борис Батура, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что по самым острым вопросам, которые были между нашими государствами, вчера все-таки были найдены компромиссные решения.

Вчерашние экономические договоренности Президентов сегодня уже подхватили экономисты и парламентарии двух стран. Куда двигаться Союзному государству, Таможенному союзу и Единому экономическому пространству: у всех этих трех интеграционных движений теперь есть конкретные направления.

Опыт Союзного строительства использовать для построения интеграции в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства — к такому решению пришли вчера два Президента, Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев. В обеих палатах Парламента сегодня решили не откладывать дело в долгий ящик и занялись ратификацией пакета документов. 13 законопроектов сформируют договорно-правовую базу таможенной тройки Беларусь-Россия-Казахстан.

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Есть и смысловая нагрузка в этих соглашениях, потому что речь пойдет о тарифных преференциях, об определенных исключениях из таможенного тарифа, а также о тарифных квотах, которыми будет регулироваться ввоз сельскохозяйственной продукции.

Владимир Колтович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Это повысит конкурентоспособность наших товаров и это повысит уровень качества товаров. Мы сохраним стабильность на рынке потребительском по обеспечению нашего рынка товарами.

Большую геополитику на небольшом постсовестком пространстве в будущем будут формировать именно три интеграционных движения — Союзное государство, Таможенный союз и Единое экономическое пространство.

Олег Саликов, политолог Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Говорить, что важнее — Таможенный союз или ЕЭП — нельзя. Все важно в комплексе. Если мы это сделаем — вначале введем таможенный тариф, а затем все остальные положения документов, связанные с Единым экономическим пространством — это будет работать на пользу всем нашим странам.

Главное, чтобы от всех интеграционных процессов, происходящих сегодня, была реальная польза для граждан наших стран – два Президента свои кремлевские переговоры завершили с твердой уверенностью, что именно так и будет.