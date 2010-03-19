Институт генетики и цитологии НАН Беларуси: Венесуэла будет выращивать трансгенные растения по технологии белорусских ученых

Помимо намеченных на будущее больших проектов в экономике, Беларусь и Венесуэла уже сотрудничают в научно-технической и культурной сферах.

За два года — 14 совместных проектов. Беларусь и Венесуэла сейчас на пике научного сотрудничества в таких разных областях, как микробиология, генетика и радиоэлектроника. Вот-вот стороны подпишут контракт о подготовке у нас специалистов по спутниковой передаче данных.

Беларусь собирается построить в Венесуэле наземную станцию приема изображения со своего будущего спутника. А пока в научно-техническом центре ожидают иностранную делегацию. Она приедет в апреле. Полгода назад латиноамериканцев заинтересовало оптическое станкостроение в Беларуси.

Наталья Быховцева, руководитель белорусско-венесуэльского центра научно-технического сотрудничества:

Они посетили основные предприятия в Минске и Сморгони и договорились о закупке станков для завода в Венесуэле.

Привлекли и исследования в области растениеводства. Наши ученые вывели формулу высокого урожая. Если семена обрабатывать микроволнами, то процент всходов, к примеру, овощей, увеличится на 15%.

Юрий Алексеев, генеральный директор технопарка БНТУ:

В настоящий момент уже заключены контракты на сумму 4,5 миллиона долларов между университетами и исследовательскими институтами. Для нас очень важно получить дополнительные инвестиции в стране, чтобы внедрять те разработки, которые созданы нашими организациями, и развивать наш научно-технический потенциал.

Биобезопасность Венесуэлы — тоже наших рук дело. Белорусский институт генетики и цитологии сейчас разрабатывает порядок использования в Боливарианской республике генетически модифицированных организмов для хозяйственных целей.

Госпрограмма по биобезопасности есть уже в 150 странах мира. В Венесуэле с нашей помощью она появится через три года.

Александр Кильчевский, директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

В сельском хозяйстве они смогут использовать трансгенные растения. И, что важно, если они захотят экспортировать этот продукт, то должны подтвердить, что эти растения являются трансгенными. Это даст им больше возможностей для экспорта.

Но не только хлебом научным...

Херардо Эстрада — композитор, режиссер и руководитель первого культурного центра Венесуэлы в Беларуси. Он рассказывает, показывает и учит, как жить в латиноамериканском ритме. Здесь — экзотические музыкальные инструменты, архив национальных песен, фильмов и три тысячи редких книг.

Екатерина Расолько (телекомпания СТВ):

В библиотеке Латиноамериканского центра самая ценная книга подарена самим Уго Чавесом. Здесь — все о жизни Франсиско де Миранда — борца за независимость и первого венесуэльского дипломата в Беларуси. Вторая такая же книга находится сейчас в Гомеле в школе №17. Уже в этом году она будет носить это имя.

Имя Франсиско де Миранды известно белорусам также потому, что орден, названный в его честь, получил наш Президент.

Херардо Эстрада, координатор Латиноамериканского культурного центра им. Симона Боливара:

К 200-летию со дня Независимости Венесуэлы в апреле мы собираемся устроить галаконцерт с участием симфонического академического оркестра. Первую часть в нем будет дирижировать маэстро Александр Анисимов, а вторую — я. Кстати, я впервые представлю публике свою «Рапсодию к 200-летию».

Помнить о прошлом и думать о будущем — так принято среди наших музыкантов, ученых и дипломатов, объединение усилий которых и составляют успех белоруско-венесуэльских отношений.