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Институт физики НАН заключил контракты на миллион триста тысяч долларов с Саудовской Аравией

26 марта 2009 12:18
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Белорусские учёные разработают для этой страны уникальное лазерное оборудование. Наши специалисты создадут несколько видов современного лазерного оборудования. Одним из них станет твизер - лазерный пинцет. Это один из самых инновационных инструментов, которые используются для захвата и перемещения живых клеток, молекул ДНК и хромосом. Планируется, что к созданию уникального оборудования белорусские учёные приступят уже в нынешнем году.
# Экономика

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