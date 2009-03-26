Институт физики НАН заключил контракты на миллион триста тысяч долларов с Саудовской Аравией

Белорусские учёные разработают для этой страны уникальное лазерное оборудование. Наши специалисты создадут несколько видов современного лазерного оборудования. Одним из них станет твизер - лазерный пинцет. Это один из самых инновационных инструментов, которые используются для захвата и перемещения живых клеток, молекул ДНК и хромосом. Планируется, что к созданию уникального оборудования белорусские учёные приступят уже в нынешнем году.