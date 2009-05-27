Прямой эфир

Иностранным бизнесменам будет проще обслуживаться в белорусских банках (ВИДЕО)

27 мая 2009 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
27 мая 2009 18:38

Белорусский кабинет министров сформировал свой антикризисный блок

27 мая 2009 18:37

В Беларуси изменились правила льготного кредитования жилья на селе (ВИДЕО)

27 мая 2009 14:30

Разрешение на возобновление поставок в Россию получили 4 белорусских мясо-молочных предприятия.