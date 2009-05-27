Иностранным бизнесменам будет проще обслуживаться в белорусских банках (ВИДЕО)

Об этом сообщил вице-премьер Андрей Кобяков. Надёжность банковской системы Беларуси вызывает доверие финансовых партнёров, как в ближнем зарубежье, так и дальнем.
Сегодня любое сельхозпредприятие имеет право на получение льготного жилищного кредита.
В их числе — ОАО «Брестский мясокомбинат», ИП «Инкофуд ООО», КУП «Ветковский молочный завод», ОАО «Копыльский маслосырзавод».
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