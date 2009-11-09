Иностранный капитал все чаще на белорусском рынке

Инвесторы не только открывают новые предприятия, но порой и остаются в стране. Для некоторых Беларусь становится не только новым выгодным бизнес-проектом, но и второй родиной.

Биография Машиоли Катулло — все равно, что книга путешественника. Родился в Италии, работал в Румынии и Тунисе. Но именно белорусские просторы пришлись господину Катулло по душе. Хоть и начинает он день с чашечки итальянского кофе, но все планы связаны исключительно с Беларусью.

Машиоли Катулло утверждает, что сегодня в Беларуси есть очень хороший инвестиционный климат. Он арендовал помещения у брестского завода и организовал собственный бизнес. Новые перспективы открылись и для почти полусотни рабочих. Сотрудники не сразу привыкли, что директор, засучив рукава, сам на производстве круглые сутки.

Елена Куликовская, бригадир предприятия:

Он работает вместе с нами, бывает, если идет аврал – отгрузка товара, он может стоять и на упаковке, и на сборке. То есть он все это делает вместе с нами. Он говорит, что он не директор с галстуком.

Сегодня на предприятии с итальянским капиталом производят вовсе не кулинарные изыски, а технические. С помощью этих цифровых телевизионных антенн голубой экран открывает возможности потребителям Франции, России, Италии, Греции, Финляндии и не только. В Интернете Машиоли создал сайт. На собственном примере инвестор рассказывает соотечественникам о возможностях развития бизнеса на белорусской земле.

Машиоли Катулло:

Здесь написана моя история: как оказался в Беларуси, чем я занимаюсь здесь, почему решил остаться.

Покидать Беларусь итальянский инвестор не собирается. Ведь с каждым годом в прогнозах инвестиционного климата — исключительно потепление. К тому же в Беларуси теперь у него супруга и уже любимые драники.

В планах Машиоли – расширение производства, на этот раз в Белоозерске. Уж очень приглянулись инвестору льготные условия для развития бизнеса в малых городах.