Иностранный инвестор готов вкладывать деньги в развитие белорусской энергосистемы

Компания из Люксембурга будет финансировать разработку и добычу бурого угля и горючих сланцев.

Беларусь заинтересована в развитии инвестиционных проектов по добыче и переработке бурого угля. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителем иностранной компании "POLAR STARS GROUP" Николаем фон Келером.

Люксембургский бизнесмен представил Беларуси два крупных инвестиционных проекта в энергетической сфере. Речь идет о разработке месторождений и добыче бурого угля и горючих сланцев.

Общаясь с бизнесменом, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сегодня занимается вопросами энергетической безопасности как основной составляющей независимости страны. И любой проект в этой сфере очень важен.

После встречи с главой государства между белорусской стороной и люксембургской компанией "POLAR STARS GROUP" были подписаны инвестиционные соглашения по разработке и добыче бурого угля и горючих сланцев. Речь идет о миллиардных суммах, которые иностранный инвестор вложит в развитие белорусской энергетики. Инвестиционные проекты рассчитаны на 5-7 лет.