Иностранные инвестиции и белорусский интерес

Свои коммерческие предложения Президенту Александру Лукашенко представили турецкие бизнесмены.

Известная компания "Туркселл" намерена вложить свои средства в развитие телекоммуникационной сферы Беларуси. Свои коммерческие предложения турецкие бизнесмены сегодня представили Президенту Александру Лукашенко.

Глава государства в ходе встречи подчеркнул, что любой приходящий на белорусский рынок инвестор должен быть социально ответственен. При этом он добавил, что Беларусь очень аккуратно относится к выбору инвесторов. В свою очередь руководители компании "Туркселл" сообщили, что при выборе проектов они намерены учитывать эти рекомендации руководства страны. "Беларусь внимательно изучит инвестиционные предложения турецкой компании", - заявил Александр Лукашенко на встрече с ее руководителями.

"Туркселл" - одна из крупнейших мировых компаний в секторе телекоммуникаций. Стоимость бизнес-проекта, который намерены реализовать турецкие инвесторы в нашей стране, пока не озвучивается. При этом предполагаются различные его варианты: от создания компанией нового оператора сотовой связи в Беларуси до приобретения долей действующих на нашем рынке телекоммуникационных операторов.

"У нас с Турцией никогда не было никаких проблем ни в экономике, ни в политике", - отметил Александр Лукашенко в ходе встречи. "Поэтому официальный Минск заинтересован в привлечении турецкого бизнеса на свой рынок. Причем в различные секторы, в том числе и строительный", - заявил Президент Беларуси.



